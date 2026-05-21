Россия и КНР будут обмениваться информацией для предотвращения терактов на транспорте

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Представители Главного управления на транспорте МВД России и Управления общественной безопасности провинции Хубэй КНР подтвердили планы по обмене информацией для предотвращения возможных терактов на транспорте, сообщили в пресс-службе российского МВД.

"Представители МВД России подтвердили намерения на дальнейшее развитие взаимодействия, в том числе в формате обмена оперативно значимой информацией, позволяющей не допустить на объектах транспорта преступлений террористического характера", - сказано в сообщении.

Стороны обсудили обеспечение безопасности контейнерных грузоперевозок железнодорожным транспортом и развитие взаимодействия между территориальными органами внутренних дел двух стран.

Представители Китая рассказали об основных методах своей работы по профилактике и противодействию преступности и выразили заинтересованность в обмене опытом с российскими полицейскими.

"Стороны сошлись во мнении, что современные цифровые решения для мониторинга обстановки, стандартизация процессов при обмене информацией, регулярное обучение сотрудников, задействованных в грузоперевозках, а также совершенствование инфраструктуры и технического оснащения пунктов пропуска позволят повысить продуктивность сотрудничества в области транспортной безопасности", - отметили в МВД.