Путин заявил, что задачи ядерных учений РФ и Белоруссии выполнены полностью

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Задачи совместных ядерных учений России и Белоруссии выполнены полностью, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом Путин сообщил в ходе учений ядерных сил Вооруженных сил России и Белоруссии.

"Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие", - подчеркнул он.

"Хочу поблагодарить всех, прежде всего, президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Всех участников этой работы, тренировки военнослужащих российской и белорусской армии, за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия", - сказал Путин.

Он отметил, что такая совместная работа "укрепляет боевое братство России и Белоруссии, слаженность частей и соединений".

Путин также высоко оценил действия белорусских военных в ходе совместных ядерных учений двух стран.

"Мне хочется особо отметить классную работу наших белорусских коллег, партнеров, союзников. И бомбардировочная авиация, способная нести специальные заряды, и оружие средней дальности, "Искандеры", которые сейчас применялись - применялись грамотно и слаженно", - сказал Путин в ходе видеоконференции с президентом Белоруссии.

Как подчеркнул Путин, "это (точные действия - ИФ) имеет особое значение при применении оружия такого рода, потому что здесь важна каждая минута и каждая секунда".

Президент РФ отметил, что "для отработки взаимодействия и проводятся мероприятия подобного рода, как сегодня".

Он поблагодарил Лукашенко за личное участие, за готовность к совместной работе и выучку белорусских военнослужащих.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с 19 по 21 мая Россия проводит учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. По словам российских военных, к учению привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, дальняя авиация, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. По данным Минобороны РФ, всего в учении задействованы более 64 тыс. человек, свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь - стратегические атомные подлодки.

21 мая Минобороны РФ сообщило, что в ходе учений ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии.

