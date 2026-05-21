Тридцать экспериментальных станций СКИФ планируется создать до 2035 года

Создание пяти станций находится на завершающем этапе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил о планах создать 30 экспериментальных станций в Центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") до 2035 года.

"Ввод СКИФа в эксплуатацию имеет важнейшее значение как для исследований в самых передовых областях наук, так и для решения практических задач инновационных и промышленных предприятий. Всего до 2035 года в центре планируется создать 30 экспериментальных станций, на которых смогут работать ученые разного профиля из научных организаций России и наших стран-партнеров", - приводятся слова Фалькова в сообщении, размещенном в канале Минобрнауки РФ в мессенджере Max.

По словам министра, оборудование семи экспериментальных станций первой очереди полностью изготовлено. Сейчас установлено оборудование двух из них: станция "Быстропротекающие процессы", работа которой позволит исследовать свойства материалов в условиях мощных нагрузок и высоких температур, и станция "Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне", предназначенная для решения задач в области материаловедения, наук о жизни, археологии, палеонтологии. Оборудование обеих станций прошло испытание вхолостую.

Кроме того, сообщил министр, создание пяти станций находится на завершающем этапе: "Микрофокус", "XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм", две станции "Электронная структура". Первые эксперименты в ЦКП "СКИФ" пройдут на станции "Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов".

Фальков уточнил, что ведется активное формирование коллектива ЦКП "СКИФ". Сейчас он состоит из 300 человек, большая часть из которых - исследователи и инженеры разных специальностей, среди них 45 имеют степень кандидата наук, 16 - доктора наук.

Синхротрон поколения 4+ возводится в наукограде Кольцово Новосибирской области на территории 30 га. Готовность объекта составляет 99,7%, напомнил глава Минобрнауки.