Путин сообщил о запланированных на 2027 год тактических учениях РФ и Белоруссии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия планируют в следующем году провести совместные тактические учения "Щит Союза 2027", сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Такие системные и последовательные шаги необходимы для укрепления обороноспособности наших стран, для надежной защиты граждан России и Белоруссии от потенциальных угроз со всех направлений", - сказал Путин на видеоконференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках совместных ядерных учений двух стран.

Президент РФ пообещал, что Россия и Белоруссия будут повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции.

В частности, такая отработка будет проведена в этом году на учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые пройдут на российской территории, и на учениях миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство 2026" на территории Белоруссии.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с 19 по 21 мая Россия проводит учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. По словам российских военных, к учению привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, дальняя авиация, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. По данным Минобороны РФ, всего в учении задействованы более 64 тыс. человек, свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь - стратегические атомные подлодки.

21 мая Минобороны РФ сообщило, что в ходе учений ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии.



