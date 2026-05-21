Глава Минобороны РФ заявил о приоритетном внимании к теме ВТС с Вьетнамом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Военно-техническое сотрудничество между Москвой и Ханоем является приоритетом для российской стороны, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Интенсивный и доверительный политический диалог на высшем уровне способствует продвижению всеобъемлющего стратегического партнёрства", - отметил Белоусов в ходе переговоров с вице-премьером, министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам Фан Ван Зянгом.

"Министр обороны РФ также отметил, что приоритетное внимание уделяется укреплению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества", - сказано в сообщении российского военного ведомства, распространённом в четверг.

По словам Белоусова, Вьетнам - давний и надёжный партнёр России.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что российско-вьетнамские отношения основаны на лучших традициях крепкой дружбы.

"Рассматриваем ваш официальный визит в Россию как составную часть последовательного и долгосрочного процесса развития межгосударственных связей", - подчеркнул Белоусов, обращаясь к коллеге.

"В свою очередь генерал армии Фан Ван Зянг поблагодарил главу российского военного ведомства за теплый прием и возможность встретиться", - сказано в сообщении министерства обороны России.

Генерал поблагодарил Белоусова за приём в условиях плотного графика работы министра обороны РФ.

"Мой визит в Россию имеет особое значение. Мне очень приятно встретиться с вами в рамках официального визита в Российскую Федерацию в мае, который связан со славной Победой народа России в Великой Отечественной войне", - отметил он.

"В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере обороны и обменялись оценками обстановки в регионе и мире. Перед началом переговоров в комплексе зданий Минобороны России состоялась церемония официальной встречи вьетнамской делегации с участием роты Почётного караула", - информирует российское военное ведомство.