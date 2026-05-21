Более 20 тыс. росийских студентов и аспирантов обучаются в вузах Китая

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Свыше 20 тыс. студентов и аспирантов из России учатся в китайских вузах, более 56 тыс. студентов из Китая обучаются по российским программам высшего образования, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В вузах КНР обучается более 20 тыс. российских студентов и аспирантов. В совместном университете МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинском политехническом институте (МГУ-ППИ) в г. Шэньчжэне количество обучающихся приближается к 5 тыс. - граждан РФ и других государств", - говорится в сообщении.

В России только по программам высшего образования учатся более 56 тыс. китайских студентов, с учетом дополнительных программ и академической мобильности - почти 70 тыс., отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в рамках квоты правительства РФ на обучение граждан Китая на этот год выделена 1 тыс. мест.

Кроме того, в сообщении уточняется, что в МГУ-ППИ в г. Шэньчжэне реализуется 59 образовательных программ и специальностей, создано 16 научно-образовательных подразделений, в том числе - факультет вычислительной математики и кибернетики, Исследовательский институт искусственного интеллекта и другие.

