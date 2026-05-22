Россельхознадзор с 22 мая запретил ввоз цветов из Армении

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 22 мая ввел временные ограничения на ввоз цветочной продукции в РФ из Армении, сообщает служба.

Запрет продлится до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.

"Несмотря на представленные гарантии Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, выявление карантинных для ЕАЭС объектов продолжается. При ввозе 96,2 млн штук цветочной продукции было зафиксировано 135 случаев. Это составляет 77% от общего количества выявлений за весь 2025 год", - говорится в сообщении.

Как сообщал Россельхознадзор на минувшей неделе по итогам переговоров руководителя службы Сергея Данкверта с главой инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграном Петросяном, планируется инспекция Россельхознадзора на растениеводческие предприятия республики. Цель мероприятия - добиться того, чтобы в РФ поступала истинно армянская и безопасная в фитосанитарном отношении продукция.

Ранее служба не исключала, что под видом армянской в РФ может поступать продукция, в том числе и цветы, из стран, ввоз из которых запрещен.

Россельхознадзор Армения
