Путин обсудит с кабмином вопросы совершенствования условий ведения бизнеса

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу в формате видеоконференцсвязи (ВКС) проведет совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основной темой обсуждения станет совершенствование условий ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

С докладом выступит вице-премьер РФ Александр Новак, информирует пресс-служба.

В рамках совещания в режиме ВКС глава государства примет участие в открытии новых объектов детского отдыха.

Также в пятницу Путин встретится с выпускниками первого потока образовательной программы "Время героев", которая реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей", сказано в сообщении.

За два года обучения (программа стартовала 27 мая 2024 года) 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития.

