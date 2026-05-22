Соцфонд начинает пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Социальный фонд России с 22 мая начнет в проактивном режиме пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей, чей среднедушевой доход на человека не превышает 10% прожиточного минимума.

Как сообщил ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков, это позволит многодетным семьям сохранить на 12 месяцев пособие в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка.

Речь идет об отказах в получении единого пособия, которые были получены с 1 января 2026 года из-за незначительного превышения доходов семьи (не более 10%). Им единое пособие будет назначаться на новый срок.

Ранее Госдумой был принят соответствующий федеральный закон (№ 29-ФЗ от 20 февраля 2026 года), который вступает в силу 22 мая. Согласно принятый поправкам, если за время получения пособия среднедушевой доход у многодетной семьи вырос в пределах 10%, то при следующем обращении она будет вправе продлить выплату еще на год.

Как отметили в Соцфонде, заявление на продление единого пособия должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение трех месяцев после окончания выплаты. "Применяться такое правило может только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие. При этом превышение дохода должно быть единственной причиной, препятствующей назначению", - отметили в фонде.

Назначение пособий с учетом новых условий по ранее поданным обращениям (с января 2026 года по 22 мая) будет производиться за прошлое время. Так, привели пример в фонде, если решение об отказе в связи с превышением дохода (не более 10%) принято по заявлению, которое поступило в феврале, то после автоматического пересмотра пособие будет установлено с февраля.

О вынесенном решении родителей уведомят через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

Единое пособие - это адресная ежемесячная выплата, предназначенная малообеспеченным семьям, цель которой помочь семье в преодолении бедности. Назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека при проведении комплексной оценки нуждаемости.