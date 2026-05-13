Соцфонд с 22 мая пересмотрит отказы в едином пособии для многодетных семей

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Социальный фонд России с 22 мая начнет в проактивном режиме пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей, чей среднедушевой доход на человека не превышает 10% прожиточного минимума, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.



"Если мы говорим про единое пособие, то буквально недавно мы разработали нормативно-правовую базу, которая позволяет сохранять права на получение единого пособия (многодетным – ИФ) семьям, в которых совокупный среднедушевой доход на одного члена семьи превышает один прожиточный минимум не более чем на 10%. Это позволяет семье на 12 месяцев сохранить пособие в размере половины прожиточного минимума в регионе", - сказал Котяков на пресс-конференции в среду.



По его словам, начиная с 22 мая социальный фонд уже начнет работу по пересчёту в проактивном режиме пособия для тех, кто его не получал в связи с отказом с 1 января 2026 года из-за повышения дохода.



Министр напомнил, что ранее Госдума приняла закон о том, что мера действует с начала года. Речь идёт о федеральном законе № 29-ФЗ от 20 февраля 2026 года.



"И мы обратным счётом пересчитаем размер такого пособия и начнем его начисление с 22 мая", - сказал Котяков.



Единое пособие - это адресная выплата, предназначенная малообеспеченным семьям, цель которой помочь семье в преодолении бедности. Назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека при проведении комплексной оценки нуждаемости, напомнили ранее в Минтруде РФ.