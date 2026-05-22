Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 217 беспилотников ВСУ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что в течение прошедшей ночи уничтожены 217 украинских беспилотников над 16 областями, а также Московским регионом и Санкт-Петербургом.

По информации Минобороны РФ, БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Санкт-Петербургом.