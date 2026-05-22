Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

При этом армянский премьер отметил, что в вопросе Украины Ереван - не союзник Москвы

Премьер Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в апреле Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Армения никогда не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с РФ, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия. С Россией мы не будем спорить или враждовать. Потому что это несерьезно. Россия - сверхдержава, к которой надо относиться с уважением. И к интересам РФ тоже надо относиться с уважением", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов.

При этом он отметил, что и в России, и в Армении "есть много людей, которые желают кризиса в наших отношениях".

"А еще говорят, почему президент Украины приехал в Армению. Извините, а почему он не должен был приезжать. А когда Армения была в конфликте с Азербайджаном, президент Азербайджана не посещал Россию? Или президент России не посещал Азербайджан? Мы когда-нибудь задавали этот вопрос? В чем здесь проблема?", - поинтересовался Пашинян.

"Я еще в 2022 году говорил, что в вопросе Украины Армения - не союзник России", - добавил армянский премьер.