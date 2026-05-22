Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Челябинской области

В микроавтобусе Mercedes ехали участники баскетбольной команды из Пермского края

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Микроавтобус и "Газель" столкнулись на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, один человек погиб, пятеро получили травмы, сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о лобовом столкновении автомобилей поступила в пятницу утром. В микроавтобусе находились пять человек, в "Газели" - трое.

Пострадавшие направлены на осмотр в горбольницу Златоуста, их состояние уточняется.

Движение на участке трассы ограничено.

Пресс-служба регионального ГИБДД уточняет, что ДТП произошло на 1740-м километре трассы М-5 "Урал" в районе Златоуста.

По предварительным данным, водитель 1975 года рождения, управляя микроавтобусом Mercedes Benz, выехал на полосу для встречного движения, где движение запрещено. В результате автомобиль совершил столкновение с грузовым автомобилем "Газель", под управлением водителя 1985 года рождения, отмечает автоинспекция.

Водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте, пять человек пострадали: трое пассажиров, находившихся в салоне Mercedes Benz, участники взрослой баскетбольной команды из Пермского края, а также водитель и пассажир автомобиля "Газель".

Все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности.

В свою очередь губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в ДТП попали игроки пермской баскетбольной команды "Бионорд Про".

"Ребята возвращались с соревнований по баскетболу 3х3. Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице города Златоуста. Остальные игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в больницу. Им оказана помощь", - написал он в своем канале в Мах.

По данным губернатора, в настоящее время спортсмены находятся в гостинице, в пятницу на поезде выезжают в Пермь.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).