Семь груженых вагонов сошли с рельсов в Кузбассе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Беловская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства схода с пути подвижного состава на станции Уба в Кемеровской области, сообщает в пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня около 4 часов местного времени в Кемеровской области - Кузбассе на железнодорожных путях необщего пользования ООО "ТЭК "Мереть" на станции Уба произошел сход семи груженых вагонов без опрокидывания", - говорится в сообщении.

Беловская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.