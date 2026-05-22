Режим ЧС регионального характера вводится в лесах Хабаровского края

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Режим ЧС регионального характера будет действовать в лесах Хабаровского края с 22 мая из-за сложной лесопожарной обстановки, сообщает в пятницу региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки.

"В крае зарегистрировано 14 лесных пожаров, один из них - локализован. Очаги расположены в Амурском, Верхнебуреинском, Нанайском, Хабаровском районах, а также в Солнечном округе. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 9915 га", - говорится в сообщении.

В борьбе с огнем задействованы 236 специалистов и 39 единицы техники.

По данным Авиалесоохраны, борьбу с огнем ведут на труднодоступных и труднопроходимых территориях в условиях сухой и ветреной погоды.

Все очаги находятся на достаточном расстоянии от населенных пунктов и объектов экономики, угрозы не представляют.