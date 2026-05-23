Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Армению в ошибочную логику

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Запад пытается втянуть Армению в ошибочную логику, чтобы сделать сложной задачу сохранения и укрепления позиций России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас много говорят, что нам нужно не потерять позиции там, здесь, на одном континенте, на другом, за одним океаном, за другим океаном. Потому что Запад пытается растащить наших союзников, прежде всего начиная с наших соседей, как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас делает с Украиной, как сейчас пытается Армению втянуть в ту же логику ошибочную", - сказал он на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в субботу.

Министр добавил, что цель таких действий состоит в том, чтобы сделать "более сложной задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы, цивилизации".