В ООН осудили атаку на Старобельск

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В ООН осуждают атаку ВСУ на общежитие в городе Старобельск, в результате которой погибли люди, заявил на брифинге пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарррик.

"Мы узнали о ночном ударе по зданию колледжа и общежитию в городе Старобельск, которая привела к многочисленным жертвам и ранениям, в том числе среди детей. Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили, - сказал он. - Такие нападения запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены".

"Мы призываем всех заинтересованных лиц воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и без того опасной ситуации", - подчеркнул Дюжаррик.

В ночь на 22 мая в Старобельске (ЛНР) были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Было известно о четырех погибших и 40 пострадавших. По данным президента России Владимира Путина, погибли шестеро.

