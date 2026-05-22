Глава ЛНР после удара по Старобельску ввел региональный режим ЧС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера после удара по учебному корпусу и общежитию филиала луганской педагогического университета в Старобельске.

"Принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Сейчас важно активизировать все силы для ликвидации последствий удара и оказать необходимую помощь", - написал он в Max.

Президент Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев" сообщил, что в результате удара по общежитию в Старобельске погибли 6 человек, 39 пострадали и 15 числятся пропавшими без вести.

