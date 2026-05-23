Причиной пожара в НИИ в Иркутске могло стать нарушение правил огневых работ

Фото: МЧС Иркутской области/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Причиной пожара в здании НИИ благородных и редких металлов и алмазов в Иркутске могло стать нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в мессенджере Мах.

"Уже определена предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Но окончательные выводы будут сделаны после того, как дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории тщательно изучат все обстоятельства", - написан он в субботу.

По словам губернатора, во время пожара 15 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщалось, информация о задымлении на последнем этаже 4-этажного здания НИИ благородных и редких металлов и алмазов поступила в субботу в 10:58 (5:58 по Москве). Предварительная площадь пожара составила 700 кв. м.

