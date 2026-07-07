Певицу Монеточку заочно приговорили к году лишения свободы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка (признана в РФ иноагентом), осуждена заочно на год колонии за повторные нарушения порядка деятельности иностранного агента, сообщили в прокуратуре Москвы во вторник.

"Мировой суд вынес заочный приговор в отношении 28-летней Елизаветы Гырдымовой (признана иноагентом). Она признана виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что с учетом позиции гособвинителя суд приговорил Гырдымову к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

"Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на три года", - сказали в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, Монеточка "в течение года дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ст. 19.34 КоАП РФ)".

"Однако в нарушение требований законодательства РФ продолжила распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физлицом, выполняющим функции иноагента", - подчеркнули в прокуратуре.

Гырдымова находится в розыске. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.