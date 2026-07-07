Что произошло за день: вторник, 7 июля

Решение МОК отменить ограничения для россиян, заявление Минцифры об идее платы за зарубежный трафик, приговор Монеточке и взрывы в Дамаске у отеля, где был Макрон

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МОК отменил ограничения для российских спортсменов на участие в соревнованиях. Кроме того, организация временно восстановила членство Олимпийского комитета России.

- Индекс МосБиржи во вторник откатывался ниже 2120 пунктов, обновив минимум с декабря 2022 года, после чего отскочил благодаря закрытию коротких позиций игроками на фоне выросшей вечером нефти.

- Режим техногенной ЧС регионального характера ввели в Херсонской области.

- В Минцифры заявили, что в России не рассматривается введение платы за зарубежный трафик.

- В Дамаске произошли взрывы недалеко от отеля, где останавливался президент Франции Эмануэль Макрон. Он не пострадал.

- Марин Ле Пен по решению Апелляционного суда Парижа получила право участвовать в президентских выборах. Суд признал ее виновной в хищении средств Европарламента, но смягчил ей наказание до трех лет, из них два года условно и один с электронным браслетом.

- Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка, признана в РФ иноагентом) осуждена заочно на год колонии за повторные нарушения порядка деятельности иностранного агента.

- Визовые центры Словакии в РФ до конца лета не будут принимать документы на шенген.