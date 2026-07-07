Новак поручил властям и НК принимать все меры для недопущения сбоев в поставках топлива

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам очередного совещания по ситуации на рынке топлива поручил продолжать ежедневный мониторинг ситуации, обеспечивать координацию действий всех участников рынка и оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, в рамках совещания Минэнерго доложило об общей ситуации с топливообеспечением в субъектах страны, текущем уровне запасов нефтепродуктов, функционировании инфраструктуры, задействованной в снабжении внутреннего рынка. Минсельхоз представил информацию о поставках топлива для нужд агропромышленного комплекса в период сезонных полевых работ и выполнении заявок регионов на поставку необходимых объёмов топлива. ФАС доложила о контроле за ценообразованием на топливо в субъектах, а также мерах оперативного реагирования на возможные нарушения на региональных рынках нефтепродуктов.

Особое внимание было уделено обстановке в Иркутской области и Забайкальском крае, где наблюдалась напряжённая ситуация с топливообеспечением. Главы регионов доложили о текущем уровне запасов нефтепродуктов в субъектах, организации логистики поставок, работе автозаправочной инфраструктуры, а также об обеспечении топливом экстренных служб и других социально значимых потребителей.

Кроме того, отдельно проанализирован вопрос топливоснабжения регионов юга России. Рассмотрены текущая динамика поставок, нагрузка на логистические маршруты, меры по обеспечению устойчивого снабжения потребителей в период повышенного сезонного спроса.