"Роскосмос" заключил контракты на снимки дистанционного зондирования Земли на 5 млрд руб.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU -"Роскосмос" в 2026 году законтрактовал услуги по предоставлению снимков дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на сумму 5 млрд рублей, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации Григорий Максимов.

"В этом году мы впервые таким квазигосударственным методом попробовали сформировать рынок ДЗЗ. В этом году 5 млрд рублей было законтрактовано на предоставление снимков ДЗЗ. (...) Это 5 млрд рублей на предоставление ФОИВам (федеральные органы исполнительной власти - ИФ), государственным органам власти снимков поверхности нашей великой страны, для того чтобы они их могли использовать в своей жизнедеятельности", - сказал Максимов на сессии "Частная космонавтика: миф или реальность" в рамках выставки "Иннопром-2026".

По его словам, данные дистанционного зондирования используются для мониторинга пожаров, наводнений и других чрезвычайных ситуаций, а также для оценки урожайности.

24 июня сообщалось, что "Росатом" заключил контракт с "Роскосмосом" о предоставлении данных дистанционного зондирования Земли для мониторинга акватории Северного морского пути за 3,16 млрд рублей. Согласно данным портала госзакупок, контракт действует до 20 декабря 2026 года.

16 декабря 2025 года Госдума одобрила закон о бессрочном праве "Роскосмоса" на управление федеральным имуществом.

Согласно принятым поправкам, "Роскосмос" сможет утверждать методику определения стоимости базовой единицы при предоставлении данных из фонда ДЗЗ, а также определять порядок и условия приобретения госкорпорацией данных ДЗЗ с негосударственных космических аппаратов для органов власти различного уровня.