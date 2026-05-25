ФАС подготовила предложения по расширению перечня торгов госимуществом в электронной форме

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба подготовила предложения о расширении перечня торгов госимуществом, проводимых в электронной форме с использованием ГИС "Торги" (Torgi.gov.ru), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями ведомства.

По его словам, ФАС согласовала соответствующий проект правительственного постановления с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и направила на рассмотрение в правительство.

Проект предусматривает изменение ряда правительственных актов. В том числе будет изменено правпостановление №909, утверждающее перечень имущественных торгов, проводимых с использованием ГИС "Торги". Теперь в этот перечень предлагается включить конкурсы и аукционы на право получения лицензий на оказание услуг связи, аукционы на право заключения договора об освоении территории для строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого или социального использования, аукционы по продаже/аренде/безвозмездного использования земельных участков единого института развития, аукционы по аренде земельных участков для комплексного развития территории, а также аукционов или конкурсов на установку рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

При этом предлагается внести корреспондирующие изменения (касаются порядка проведения торгов в электронной форме на электронных торговых площадках - ИФ) в правила проведения торгов на получение лицензий на оказание услуг связи, в правила проведения аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования, в правила проведения аукционов на право пользования участками недр, в положение о продаже госимущества, в правила проведения торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории и ряд других "правил".

Предполагается, что все эти изменения вступят в силу (в случае принятия постановления) с 1 июля 2026 года.