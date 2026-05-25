Более 170 домов и дворов подтоплены в Ингушетии из-за ливней

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Ингушетии после долгих ливней подтопило частные дома и участки в населенных пунктах Карабулак и Троицкое, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы и правительства республики в понедельник.

"В оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике поступило сообщение о подтоплении низменных участков в городе Карабулак и сельском поселении Троицкое Сунженского района. Причиной стали продолжительные ливневые дожди", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в Карабулаке оказались затоплены 19 частных жилых домов и 84 придомовых территории, в Троицком - 22 частных домовладения и 48 придомовых территорий.

Из подтопленных домов эвакуируют жильцов, начались работы по откачке воды с использованием специальной техники. Для мониторинга обстановки задействованы три оперативные группы.

Уровень реки Сунжа снижается: в 15:00 он составлял 285 см, а к 17:00 - 275 см, что свидетельствует о постепенном спаде воды.

По прогнозам синоптиков, штормовое предупреждение сохраняется до 26 мая включительно. Также ожидается продолжение сильных дождей 27-28 мая.

Ликвидацией последствий ливней занимаются 70 человек и 12 единиц техники, из них 55 сотрудников и 8 единиц техники - от МЧС России.

Как сообщили агентству в администрации Сунженского района, в зону подтопления в поселении Троицкое попали улицы Шоссейная, Советская, переулок Советский, Запрудная, Ахриева, Подгорная и Ставропольская.

В целях обеспечения безопасности населения и территорий администрацией совместно с Минавтодором проведена работа по расчистке каналов, откачке с подвалов и погребов воды. Из-за неблагоприятных погодных условий проведение этих работ затрудняется.

В Сунженском районе действует режим функционирования "Повышенная готовность". Информация о проводимых работах и правилах действий при паводке размещается в социальных сетях.

В мероприятиях задействовано 9 единиц техники (экскаваторы, погрузчик и два КАМАЗа) и 35 человек. Завезены 11 машин балласта для отвода воды от частных домовладений.

В Сунже ранее 25 мая открыли первый сборный эвакуационный пункт, сообщали в пресс-службе главы и правительства Ингушетии. Его разместили на территории джума-мечети, туда пригнали технику для перевозки людей в пункты временного размещения. В случае угрозы подтопления домов горожанам следует незамедлительно прибыть туда. Тех, кто не сможет выехать самостоятельно, будут эвакуировать силы МЧС с последующим размещением в ПВР.