Лавров сообщил Рубио о предстоящих ударах по целям в Киеве

Министр обратил внимание на рекомендацию МИД эвакуировать из Киева дипломатов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров сообщил по телефону госсекретарю США Марко Рубио о планах России наносить удары по военным целям и центрам принятия решений в Киеве в ответ на атаки украинской стороны, сообщили на Смоленской площади. Телефонная беседа состоялась 25 мая.

"По поручению президента Российской Федерации В.В. Путина С.В. Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений", - сказано в сообщении.

Российский министр обратил внимание руководителя Госдепартамента к заявлению МИД России от 25 мая, в котором Соединенным Штатам, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что "нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов".

Министры также обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Ормузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы. Стороны подтвердили обоюдный настрой, несмотря на известные разногласия, активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга.

ВСУ Госдепартамент Киев Марко Рубио Сергей Лавров Куба МИД
