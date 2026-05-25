МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) во время торжественного молебна по случаю 1031-летия Крещения Руси на Боровицкой площади Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ считают провокацией задержание в Чехии бывшего главы Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви, митрополита Илариона (Алфеева), требуют его освобождения.

"Требуем безусловного немедленного освобождения митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства. (...) В ближайшее время в МИД России будет вызван руководитель чешской дипмиссии в Москве, которому будет заявлен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством чешских властей", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что посольство России продолжит оказывать ему все необходимое содействие.

Митрополит Иларион (Алфеев), местом служения которому был ранее определен храм апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, был задержан в Чехии 24 мая.

Как считают в МИД РФ, это было сделано "по надуманному обвинению". "Автомобиль, в котором находился митрополит, был остановлен двумя патрульными машинами полиции Чешской Республики. В ходе обыска, проводившегося без фото- и видеофиксации и без привлечения понятых, в багажном отделении машины было якобы обнаружено некое неназванное вещество. Впоследствии в отделении полиции был проведен личный обыск Илариона и его водителя, а также тест на наличие в организме наркотических веществ (с отрицательным результатом)", - говорится в комментарии Захаровой.

"Расцениваем данный инцидент как целенаправленную срежиссированную провокацию, имеющую целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в Карловых Варах после отъезда от православного храма Петра и Павла автомобиль, в котором находился митрополит, был остановлен сотрудниками полиции. Телеграм-канал архиерея сообщает, что в ходе досмотра в багажнике машины обнаружили четыре небольших контейнера с веществом белого цвета.

Митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещённых веществ и считает произошедшее провокацией. "Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня как для священнослужителя само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего", - заявил он.

Полтора года назад митрополит Иларион (Алфеев) решением Синода был почислен на покой (на пенсию) в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и пристрастии к роскоши.