Правительство внесло изменения в "дорожную карту" газификации Камчатки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло изменения в "дорожную карту" газификации Камчатского края, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Срок поручения "Газпрому" заключить договор о поставках сжиженного природного газа, добываемого на проекте "Сахалин-2", для газификации потребителей Камчатки перенесен с I квартала 2024 года на IV квартал 2026 года.

Президент Владимир Путин ранее поручал поставить газ для нужд Камчатского края по цене, которая не превышает цену, регулируемую ФАС в рамках Единой системы газоснабжения. "Газпром" определен оператором газификации региона.

По новому распоряжению Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС и "Газпром" должны будут внести изменения в основные положения формирования и госрегулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за техприсоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории России не в I квартале 2024 года, а в III квартале 2026 года.

Определение оптовой цены на газ (регазифицированный сжиженный природный) для потребителей Камчатского края этими же участниками переносится с III квартал 2025 года на IV квартал 2026 года.

Заинтересованные ведомства должны определить источники финансирования для компенсации разницы между экономически обоснованной ценой на СПГ, его транспортировки и регазификации, реализуемый для потребителей Камчатки, и регулируемой оптовой ценой, устанавливаемой ФАС, не в IV квартале 2023 года, а в IV квартале 2026 года.

За счет федерального финансирования предполагается создать береговую инфраструктуру. В бюджете на это было предусмотрено 12 млрд рублей (в течение 2023-2025 годов по 4 млрд рублей ежегодно).

Так, согласно изменениям в "дорожную карту", строительство технологических и административных объектов береговой инфраструктуры перенесено с I-IV кварталов 2024 года на IV квартал 2026 года. Отвечают за этим мероприятия застройщик и правительство Камчатского края.

Соответственно, ввод объектов береговой инфраструктуры перенесен с I квартала 2025 года на I квартал 2027 года (при условии своевременного строительства). В тот же срок объекты береговой инфраструктуры должны быть переданы "Газпрому" по концессионному соглашению для дальнейшей эксплуатации.

"НОВАТЭК" взялся профинансировать строительство челноков-газовозов и регазификационного терминала, который будет доставлять газ до Петропавловск-Камчатского со своего терминала по перевалке СПГ. Сроки по этим работам перенесены со II-III кварталов 2025 года на III-IV кварталы 2026 года. Далее планируется передача этих объектов "Газпрому" для обеспечения их дальнейшей эксплуатации.

Ранее сообщалось, что права пользования и владения от "НОВАТЭКа" могут перейти по договору лизинга или договору купли-продажи, или договору аренды с последующим выкупом. Источником может служить скидка на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в зоне Единой системы газоснабжения для "НОВАТЭКа" на определенный период, говорилось в "дорожной карте".

Минэкономразвития Газпром Минэнерго НОВАТЭК Сахалин-2 Камчатка
