Приемная кампания 2026 года в вузах и колледжах пройдет с 20 июня по 15 августа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Приемная кампания в вузах и организациях среднего профессионального образования (СПО) продлится с 20 июня по 15 августа, в колледжах и техникумах при наличии мест продолжится до 25 ноября; абитуриентам доступно более 620 тысяч бюджетных мест в вузах и примерно 880 тысяч - на программах СПО, сообщил через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Подготовка к приемной кампании вышла на финишную прямую: важно обеспечить ее качественное, прозрачное и безопасное проведение. В новом учебном году абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест на программах СПО и свыше 620 тысяч - в высшем образовании. Наибольшее количество - по инженерным и техническим специальностям. Мы стремимся, чтобы ребята выбирали востребованные на рынке труда специальности и в будущем успешно трудоустраивались", - сказал он.

Кампания в вузах и организациях СПО продлится с 20 июня по 15 августа, в колледжах и техникумах при наличии мест продолжится до 25 ноября, отметил он.

В числе приоритетов вице-премьер отметил контроль технической готовности цифровых сервисов, поддержку льготных категорий абитуриентов, включая участников СВО и их семьи, привлечение иностранных студентов - к 2030 году в вузах и научных организациях их должно быть не менее 500 тыс.

Количество мест для целевого приема в высшем образовании превышает 83 тысячи, больше всего - по направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики, сельского хозяйства. Он отметил, что в этом году целевая квота впервые полностью детализирована по заказчикам, направлениям подготовки, университетам и регионам трудоустройства. Ранее она устанавливались в процентах в целом по стране. Незаполненные места квот могут перераспределяться для зачисления участников СВО и их детей.

Серьезные изменения есть и в целевом обучении на программах СПО - абитуриентам, подавшим заявку на заключение такого договора, предоставляется право на зачисление в первоочередном порядке, уточнил он.

Чернышенко добавил, что подать документы можно через цифровые сервисы - "Поступление в вуз онлайн" и "Поступление в СПО онлайн". Его пилотная апробация запускается в этом году в пяти регионах: Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Ульяновской областях и Красноярском крае.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что подготовка к приемной кампании проходит в штатном режиме и в соответствии с графиком.

"Из года в год возрастает популярность суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". В этом году к его работе подключились 1 тыс. 824 университета вместе с филиалами, это на 100 больше, чем годом ранее", - сообщил Фальков.

К суперсервису "Поступление в вуз онлайн" также подключены 36 педагогических вузов, подведомственных Минпросвещения.