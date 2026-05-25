Что произошло за день: понедельник, 25 мая

Новый замминистра обороны РФ, заявление МИД России об ударах по предприятиям в Киеве, задержание митрополита Илариона в Чехии, обнаружение мин на корпусе танкера в порту Усть-Луга

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Генерал-полковник Виталий Шулика назначен заместителем министра обороны РФ. Он был заместителем главы МВД РФ. Ранее в понедельник СМИ сообщили, что Олег Савельев покинул должность заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу.

- ВС РФ будут наносить удары по центрам принятия решений и по предприятиям украинского ВПК в Киеве, заявили в МИД России.

- Магнитные мины были обнаружены на корпусе танкера-газовоза из Бельгии, зашедшего на загрузку в порт Усть-Луга Ленинградской области.

- Банк России оспорил решения ЕС, позволяющие использовать активы российского регулятора для поддержки Украины.

- В Карловых Варах задержали митрополита Илариона. Полиция остановила автомобиль, в котором он находился, и нашла четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Сам митрополит Иларион и МИД РФ назвали произошедшее провокацией.

- В Кремле считают, что режиссер Андрей Звягинцев не имеет права высказываться по Украине, поскольку ранее не осуждал действия Киева в отношении Донбасса.

- Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2600п по индексу МосБиржи в отсутствие "бычьих" драйверов и на фоне дешевеющей нефти.

- Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня.

- Апрельская погода сохранится в Москве до конца недели, самыми холодными днями станут четверг, пятница и суббота.