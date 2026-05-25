Поиск

Что произошло за день: понедельник, 25 мая

Новый замминистра обороны РФ, заявление МИД России об ударах по предприятиям в Киеве, задержание митрополита Илариона в Чехии, обнаружение мин на корпусе танкера в порту Усть-Луга

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Генерал-полковник Виталий Шулика назначен заместителем министра обороны РФ. Он был заместителем главы МВД РФ. Ранее в понедельник СМИ сообщили, что Олег Савельев покинул должность заместителя министра обороны в связи с переходом на другую работу.

- ВС РФ будут наносить удары по центрам принятия решений и по предприятиям украинского ВПК в Киеве, заявили в МИД России.

- Магнитные мины были обнаружены на корпусе танкера-газовоза из Бельгии, зашедшего на загрузку в порт Усть-Луга Ленинградской области.

- Банк России оспорил решения ЕС, позволяющие использовать активы российского регулятора для поддержки Украины.

- В Карловых Варах задержали митрополита Илариона. Полиция остановила автомобиль, в котором он находился, и нашла четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Сам митрополит Иларион и МИД РФ назвали произошедшее провокацией.

- В Кремле считают, что режиссер Андрей Звягинцев не имеет права высказываться по Украине, поскольку ранее не осуждал действия Киева в отношении Донбасса.

- Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2600п по индексу МосБиржи в отсутствие "бычьих" драйверов и на фоне дешевеющей нефти.

- Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня.

- Апрельская погода сохранится в Москве до конца недели, самыми холодными днями станут четверг, пятница и суббота.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров сообщил Рубио о предстоящих ударах по целям в Киеве

Приемная кампания 2026 года в вузах и колледжах пройдет с 20 июня по 15 августа

Что произошло за день: понедельник, 25 мая

Правительство РФ с июля запустит новую программу льготных кредитов для МСП со ставкой на уровне "ключа"

МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

 МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

Правительство внесло изменения в "дорожную карту" газификации Камчатки

Закон об освобождении от просроченных кредитов участников СВО подписан президентом

Второе чтение поправок о наказании релокантов за нарушения пройдет 26 июня

Путин подписал закон об использовании ВС РФ для защиты граждан России за рубежом

Госдума проработает в регламенте нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

 Госдума проработает в регламенте нормы о недопущении конфликта интересов депутатов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2322 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9578 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов