Правительство РФ с июля запустит новую программу льготных кредитов для МСП со ставкой на уровне "ключа"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ готовит новую программу льготного кредитования малых и средних предприятий с лимитом 150 млрд рублей. Как сообщил в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак, программа должна заработать с июля этого года.

"С июля совместно с банками и "Корпорацией МСП" запускаем новую программу кредитования на текущие цели. Здесь лимит - до 150 млрд рублей и ставка равна ключевой", - рассказал он в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с правительством.

Как пояснили "Интерфаксу" в "Корпорации МСП", условия работы новой программы пока финализируются.

"Она распространится на предприятия обрабатывающей промышленности, туризма, логистики, ИТ и научно-технической деятельности, малые технологические компании, сферу креативных индустрий, а также участников региональных программ по повышению производительности труда. Полная архитектура обновленной программы стимулирования кредитования (Банк России предоставляет в рамках уже действующего лимита льготное фондирование, а "Корпорация МСП" поручительство за банки перед Банком России), которая будет доступна во всех регионах России, в настоящее время находится на финальном этапе согласования", - сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич, слова которого передала пресс-служба.

В РФ действует программа льготного кредитования, реализуемая Минэкономразвития, Банком России и "Корпорацией МСП", которая направлена на инвестиционные цели для промышленности, малых технологических компаний, гостиничного бизнеса, креативных индустрий, научно-технической деятельности и IT. На этот год лимит программы составляет 50 млрд рублей, ставка составляет ключевая минус 3,5%.

Кроме того, кредиты по ставке не выше ключевой доступны МСП из приграничных регионов. По ней малый и средний бизнес Брянской, Курской и Белгородской областей может получить кредит на сумму до 30 млн рублей без ограничений по отраслям для пополнения оборотных средств или на инвестиционные цели, напомнили в "Корпорации МСП".