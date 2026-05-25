Поиск

Правительство РФ с июля запустит новую программу льготных кредитов для МСП со ставкой на уровне "ключа"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ готовит новую программу льготного кредитования малых и средних предприятий с лимитом 150 млрд рублей. Как сообщил в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак, программа должна заработать с июля этого года.

"С июля совместно с банками и "Корпорацией МСП" запускаем новую программу кредитования на текущие цели. Здесь лимит - до 150 млрд рублей и ставка равна ключевой", - рассказал он в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с правительством.

Как пояснили "Интерфаксу" в "Корпорации МСП", условия работы новой программы пока финализируются.

"Она распространится на предприятия обрабатывающей промышленности, туризма, логистики, ИТ и научно-технической деятельности, малые технологические компании, сферу креативных индустрий, а также участников региональных программ по повышению производительности труда. Полная архитектура обновленной программы стимулирования кредитования (Банк России предоставляет в рамках уже действующего лимита льготное фондирование, а "Корпорация МСП" поручительство за банки перед Банком России), которая будет доступна во всех регионах России, в настоящее время находится на финальном этапе согласования", - сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич, слова которого передала пресс-служба.

В РФ действует программа льготного кредитования, реализуемая Минэкономразвития, Банком России и "Корпорацией МСП", которая направлена на инвестиционные цели для промышленности, малых технологических компаний, гостиничного бизнеса, креативных индустрий, научно-технической деятельности и IT. На этот год лимит программы составляет 50 млрд рублей, ставка составляет ключевая минус 3,5%.

Кроме того, кредиты по ставке не выше ключевой доступны МСП из приграничных регионов. По ней малый и средний бизнес Брянской, Курской и Белгородской областей может получить кредит на сумму до 30 млн рублей без ограничений по отраслям для пополнения оборотных средств или на инвестиционные цели, напомнили в "Корпорации МСП".

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $97,58 за баррель

Правительство РФ с июля запустит новую программу льготных кредитов для МСП со ставкой на уровне "ключа"

Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2600п по индексу МосБиржи

Правительство внесло изменения в "дорожную карту" газификации Камчатки

Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

 Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

Китайская JD.com хочет купить британского онлайн-ритейлера Very Group за $2,7 млрд

Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

 Новый фильм по вселенной "Звездных войн" заработал $82 млн в США и Канаде в дебютный уикенд

Нефть Brent подешевела до $97,2 за баррель

ЦБ РФ оспорил в суде ЕС регламент, позволяющий использовать его активы для поддержки Украины

 ЦБ РФ оспорил в суде ЕС регламент, позволяющий использовать его активы для поддержки Украины

Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

 Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9578 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2319 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов