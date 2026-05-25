Володин поздравил Галибафа с переизбранием на пост спикера парламента Ирана

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Мохаммада Багера Галибафа с переизбранием председателем Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран, сообщается на официальном сайте Госдумы.

"Конструктивный межпарламентский диалог способствует укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества России и Ирана в интересах дружественных народов наших стран", - говорится в телеграмме, направленной Володиным.

Председатель Госдумы пожелал Мохаммаду Багеру Галибафу успехов, отмечается в сообщении на сайте.

Галибаф также является главой иранской группы, ведущей диалог с США по урегулированию конфликта.

Собрание Исламского Совета - однопалатный парламент Исламской Республики Иран, высший законодательный орган страны.