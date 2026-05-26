Средства ПВО сбили три авиаракеты SCALP и 255 беспилотников ВСУ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток сбили три авиаракеты большой дальности SCALP и 255 украинских дронов самолётного типа, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP производства Франции, десять управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.