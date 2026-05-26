Военные заявили об ударах по местам производства и хранения беспилотников ВСУ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по местам производства, хранения беспилотников ВСУ, а также пунктам управления украинской беспилотной авиацией, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления беспилотными летательными аппаратами самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, за сутки ударам подверглись позиции украинских войск в 150 районах.