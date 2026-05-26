Секретарь Совбеза РФ сообщил о нескольких учениях вблизи границ России и Белоруссии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в настоящее время вблизи западных границ союзного государства идут семь военных учений, направленных против России и Белоруссии.

"Всё, что происходит на нашей западной границе, все угрозы, которые исходят оттуда. Обменялись мнениями и последней информацией об учениях, проводимых в Европе с явной антироссийской или можно говорить антисоюзной, я имею в виду союзное государство России и Белоруссии, направленностью. Сегодня одновременно проходят семь учений, и все они, без всякого камуфляжа, что называется, направлены как раз против нас", - сказал Шойгу журналистам во вторник по итогам заседания комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ, которое прошло под российским председательством.

