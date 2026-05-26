В Кремле крайне негативно относятся к решению перезахоронить на Украине главарей ОУН

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Кремле относятся крайне негативно к решению киевских властей перезахоронить на Украине главарей Организации украинских националистов (запрещена в России).

"Мы относимся к этому крайне негативно. Фактически в центре Европы происходит официальное - на государственном уровне - прославление нацистских преступников и приспешников", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Не знаю, нравится ли это в европейских столицах, но нам это не нравится совсем. И это лишний раз подчеркивает обоснованность, правильность решения о начале специальной военной операции", - добавил он.