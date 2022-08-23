Генпрокуратура потребовала запретить в РФ три украинских националистических организации

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ в сентябре рассмотрит иск генерального прокурора о признании экстремистскими и запрете на территории России деятельности трех украинских националистических объединений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В суд поступило административное исковое заявление генерального прокурора РФ о признании общественной организации "СИЧ-С14", националистического объединения "Добровольческое движение Организации украинских националистов" (ОУН запрещена в РФ - ИФ) и националистической группировки "Черный комитет" (Украина) экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории Российской Федерации", - сообщили агентству в суде.

Рассмотрение искового заявление назначено на 8 сентября в 10:00 в режиме закрытого судебного заседания, уточнили в пресс-службе.

В августе нынешнего года Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании украинского полка "Азов" террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ.