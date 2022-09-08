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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Верховный суд РФ признал три украинских организации экстремистскими и запретил их

Верховный суд РФ признал три украинских организации экстремистскими и запретил их
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ удовлетворил иск генерального прокурора о признании экстремистскими и запрете на территории России деятельности трех украинских националистических объединений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил административное исковое заявление генерального прокурора РФ, признав общественную организацию "СИЧ-С14", националистическое объединение "Добровольческое движение Организации украинских националистов" (ОУН запрещена в РФ - ИФ) и националистическую группировку "Черный комитет" (Украина) экстремистскими организациями и запретил их деятельность на территории Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.

В августе нынешнего года Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании украинского полка "Азов" террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ.

Верховный суд РФ Украина
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