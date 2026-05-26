В регламенте Госдумы прописали нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла постановление об обязанности кандидата на должность председателя комитета, его первого заместителя или заместителя сообщать об отсутствии личной заинтересованности, которая приведет или может привести к конфликту интересов при осуществлении им полномочий по вопросам, относящимся к ведению соответствующего комитета.

Такой кандидат должен будет сообщить об этом фракции в письменной форме. Сообщение будет прилагаться к представлению фракции, в котором отражаются результаты его рассмотрения фракцией.

Изменить регламент ранее поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У депутатов должно быть четкое понимание, как работают нормы федерального законодательства, направленные на предотвращение конфликта интересов. В том числе об уведомлении о наличии у депутата личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий", - заявил он.

