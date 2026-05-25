Госдума проработает в регламенте нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Совет Думы поручил профильным комиссиям подготовить для внесения в регламент палаты парламента положения о предупреждении конфликта интересов, то есть недопущения личной заинтересованности депутатов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Государственной Думы поручил подготовить изменения в регламент Госдумы по вопросу правоприменения положений закона о предупреждении конфликта интересов - личной заинтересованности при исполнении депутатами своих полномочий", - цитируют в понедельник в пресс-службе слова Володина по итогам Совета Думы.

Отмечается, что соответствующее поручение дано комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы совместно с комиссией по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам.

"У всех депутатов должно быть четкое понимание о порядке реализации норм федерального законодательства о предотвращении конфликта интересов, включающих уведомление о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий", - сказал по данному вопросу ранее председатель Госдумы.