Законопроект о повышении пошлин для мигрантов в 5-12 раз принят в I чтении

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о повышении налоговых пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз за оформление российского гражданства во вторник приняты Госдумой в первом чтении.

Инициатива (1222959-8) предусматривает повышение налоговых пошлин для мигрантов, в том числе: в 12 раз - с 4,2 тыс. до 50 тысяч рублей - при оформлении российского гражданства; в восемь раз - с 1 920 до 15 тысяч рублей - при оформлении разрешения на временное проживание; в пять раз - с 6 тысяч до 30 тысяч рублей - при оформлении вида на жительство.

Кроме этого, планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов - до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.

"Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 млрд рублей в год", - отметил ранее, комментируя законопроект, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что в настоящее время на рассмотрении Госдумы находятся десять законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции; начиная с 2024 года принято 22 федеральных закона в этой части, сформирована правовая база.

"Те, кто хочет жить в нашей стране, стать ее гражданином, должны соответствовать заданным стандартам: знать русский язык, соблюдать законы Российской Федерации, уважать наши традиции, историю и культуру", - считает председатель Госдумы.

Законопроектом предусматривается, что государственная пошлина не будет взиматься за выдачу разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской Федерации гражданам Украины, а также военнослужащим и членам их семей, включая случаи гибели (смерти) военнослужащего.

Исключается положение о взимании государственной пошлины (в размере 4,2 тыс. руб.) за установление факта наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации.

Закон, как ожидается, вступит в силу с 1 июля 2026 года.