Володин рассказал о кратном увеличении налоговых пошлин для мигрантов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Законопроекты о повышении налоговых пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз за оформление российского гражданства, планируется рассмотреть на следующей неделе, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики", - написал Володин в воскресенье в своем канале в Мах.

Инициативы предусматривают повышение налоговых пошлин для мигрантов, в том числе: в 12 раз - с 4200 до 50 тысяч рублей - при оформлении российского гражданства; в 8 раз - с 1920 до 15 тысяч рублей - при оформлении разрешения на временное проживание; в 5 раз- с 6 тысяч до 30 тысяч рублей - при оформлении вида на жительство, сообщил он. Кроме этого, планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов - до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. "Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 млрд рублей в год", - отметил председатель Госдумы.

Володин также напомнил, что в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится 10 законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции; начиная с 2024 года принято 22 федеральных закона в этой части. "Те, кто хочет жить в нашей стране, стать ее гражданином, должны соответствовать заданным стандартам: знать русский язык, соблюдать законы Российской Федерации, уважать наши традиции, историю и культуру", - считает председатель Госдумы.