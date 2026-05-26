На заседании ВЕЭС в узком составе обсудят планы Армении по вступлению в ЕС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран - членов Евразийского экономического союза в узком составе в пятницу обсудят планы Армении по вступлению в Евросоюз, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Очевидно, что на заседании (Высшего Евразийского экономического совета - ИФ) в узком составе лидеры обсудят вне повестки дня вопрос, который касается планов республики Армения по вступлению в Европейский союз. Конечно, будет дана оценка возникающих в этой связи рисков для экономической безопасности государств-членов ЕАЭС", - сказал Ушаков журналистам в преддверии государственного визита президента РФ в Казахстан.

"Наш лидер неоднократно публично обозначал наше отношение к планам Армении. Он подчеркивал, что членство одновременно в двух объединениях просто невозможно. Это не получится", - отметил он.

Ушаков рассказал, что евразийская интеграция принесла Армении очень много преимуществ.

"В 2014 году Армения не являлась членом ЕврАзЭС. ВВП страны на душу населения с этого периода практически удвоился с 11,6 млрд долларов до 20,2 млрд долларов. Реальные зарплаты подросли на 50%. Экспорт Армении в страны ЕАЭС увеличился в 10 раз. Импорт из государств ЕАЭС в 4,5 раза. По итогам прошлого года на страны союза, прежде всего, на Россию пришлось 38,5% общих экспортных поставок Армении или 37,5% совокупной внешней торговли республики", - рассказал представитель Кремля.

"Помимо этого, благодаря евразийской интеграции Армения уже пять лет подряд показывает впечатляющие темпы роста. В 2022 году ВВП увеличился на 12,6%, в 2023 году - на 8,7%, в 2024 году - на 5,9%, в 2025 году - на 7,2%. Это реальные цифры, которые говорят о том, что Армения получает колоссальные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС", - отметил он.

Ушаков добавил, что лидеры планируют обсудить перспективы дальнейших взаимоотношений в данном контексте.

Саммит ЕАЭС пройдет в Астане с 28 по 29 мая. В пятницу утром состоится заседание Высшего Евразийского совета, которое пройдет в узком и расширенном форматах. В узком формате в мероприятии примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Белоруссии Александр Лукашенко и вице-премьер Армении Мгер Григорян.

В начале мая президент РФ предложил рассмотреть на данном мероприятии вопрос о желании Армении присоединиться к ЕС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что не приедет на саммит в Астане из-за предвыборной кампании (в Армении 7 июня состоятся выборы в парламент - ИФ).