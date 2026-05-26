Ереван надеется решить проблемные вопросы с Россией в партнерской атмосфере

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Армения не желает вносить напряженность в отношения с Россией и надеется на решение проблем в атмосфере конструктивного, партнерского диалога, заявил на брифинге глава МИД республики Арарат Мирзоян.

"Мы видим заявления наших российских коллег. Но у нас нет какого-либо желания вносить напряженность в отношения Армении и России, в наш политический диалог, экономические отношения. Это касается и двустороннего сотрудничества, и многосторонних площадок, ЕАЭС, СНГ", - сказал он.

По его словам, "все проблемы, которые есть или могут возникнуть, надеемся, что будут решены в атмосфере конструктивного, здорового, партнерского диалога".

"Есть, конечно, склонность приписать существующие проблемы (экспорта ряда армянских товаров в Россию - ИФ), напряженности между Арменией и Россией, результату проевропейской, прозападной политики Армении, или же связывают с предстоящими выборами. Но такие проблемы с экспортом были всегда и с овощами, и алкогольной продукцией", - сказал министр.

Он отметил, что для Армении, как и для любой другой страны, важна экономическая диверсификация, поиск многочисленных источников поставок и сбыта продукции.

