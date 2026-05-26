Рябков заявил о нарастании опасности лобового столкновения НАТО и России

Но это не удерживает группу стран альянса от повышения ставок в противостоянии с Москвой, отметил замглавы МИД РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Опасность лобового столкновения России и НАТО нарастает, но это не удерживает группу стран альянса от повышения ставок в противостоянии с Москвой, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Не просто сохраняется, а нарастает опасность лобового столкновения НАТО с нашей страной, что означало бы прямой вооруженный конфликт ядерных держав", - сказал Рябков, выступая на круглом столе "Кризис системы стратегической стабильности и перспективы его преодоления" в рамках Международного форума по безопасности.

"Однако даже эта угроза пока не удерживает коллективную противостоящую России евронатовскую группу от попыток повышать ставки в противостоянии с Москвой", - добавил замглавы МИД.

По его словам, имеются в виду "известные силы в Европе, одержимые нанесением нашей стране стратегического поражения".

"По существу они сейчас играют роль основного провокатора в контексте украинского конфликта и заряженного на дальнейшую эскалацию генератора соответствующих стратегических рисков", - сказал Рябков.

Сергей Рябков НАТО МИД РФ
