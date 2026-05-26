Госвизит Путина в Казахстан начнется со встречи с Токаевым с глазу на глаз

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан начнется с неформального общения тет-а-тет в закрытом режиме с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, представляя журналистам программу визита.

Визит пройдет в привязке к проведению 28-29 мая в Астане мероприятий саммита ЕврАзЭС.

В Кремле обратили внимание на то, что государственный визит в Казахстан состоится вопреки протокольной практике.

"В рамках одного президентского срока проводится, как правило, один государственный визит. Но, поскольку этот визит как второй государственный визит, это призвано, по предложению казахских друзей, подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран", - сказал Ушаков.

Двусторонние отношения, отметил он, действительно активно развиваются на принципах равноправия, уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга. "Подсчитали, что очень высокая интенсивность контактов лидеров двух стран, с момента вступления Токаева в должность президента Казахстана - март 2019 года - состоялось 38 личных встреч двух наших президентов", - сказал Ушаков, напомнив, что в 2026 году Токаев посещал Москву 9 мая и лидеры несколько раз беседовали по телефону.

Россия - один из ведущих торговых партнеров Казахстана, доля России во внешней торговле Астаны около 19%, показатели взаимной торговли росли в 2025 году, заметно увеличиваются и в 2026 году. "В республике действуют свыше 23,5 тысяч предприятий с российским участием, реализуется более 70 крупных инвестиционных проектов в машиностроении, автомобилестроении, энергетике, сельском хозяйстве, нефтехимии, освоении космоса и других отраслях", - отметил Ушаков.

Он отдельно отметил флагманский проект в области мирного атома - строительство при участии госкорпорации "Росатом" первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям. "В рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита", - сказал Ушаков.

В Кремле отметили, что самым активным образом взаимодействуют и регионы двух стран, очередной форум регионов России и Казахстана в этом году пройдет в Омске 20 августа.

Говоря о программе визита, Ушаков сообщил, что Путин прибудет в столицу Казахстана во второй половине дня 27 мая. "В аэропорту его будет встречать президент Казахстана Токаев, и после встречи они поедут в резиденцию президента Казахстана "Кедровый дом", где пройдет неофициальный дружеский обед двух лидеров в формате тет-а-тет, в ходе которого они, собственно, обсудят повестку дня предстоящего на следующий день визита и затем уже мероприятия ЕврАзЭС", - сказал помощник президента.

По сути, заметил он, программа визита начнется завтра с неформального дружеского обеда двух президентов в закрытом режиме.

Официальная программа визита начнется 28 мая с церемонии встречи во Дворце независимости.

"Естественно, будет присутствие почетного караула, планируется также пролет самолетов с российским триколором и так далее - вещи, которые сопутствуют государственному визиту", - рассказал Ушакова.

В составе делегации президента Путина будет больше 30 человек. Это в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять министров - глава МИД Сергей Лавров, глава Минприроды Александр Козлов, министр образования Сергей Кравцов, глава Минтранса Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Минюста Константин Чуйченко, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Кроме того, в составе российской делегации председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, руководители федеральных служб: ФСВТС - Дмитрий Шугаев, Роспотребнадзора - Анна Попова, Росфинмониторинга - Юрий Чиханчин, главы госкорпораций: "Росатома" - Алексей Лихачев, "Роскосмоса" - Дмитрий Баканов, РЖД - Олег Белозеров, председатель правления ВТБ Андрей Костин, а также многочисленные представители крупного бизнеса.

Переговоры по традиции пройдут в двух форматах - узком и расширенном. "Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Имеется в виду, что лидеры обменяются мнениями по региональным и международным сюжетам", - сказал Ушаков.

После переговоров президентам продемонстрируют три видеопрезентации о российско-казахстанском сотрудничестве в различных сферах. Один из роликов, пояснил он, будет посвящен российско-казахстанским проектам в области промышленности, второй - запуску первой трансграничной грузоперевозки с использованием беспилотных грузовых автомобилей. "Затем третья видеопрезентация посвящена привезенным из России в Казахстан амурским тиграм. 8 мая в Казахстан передали четыре молодые особи тигров. Это дар нашей страны, эти тигры будут выпущены в природный резерват "Иле-Балхаш", - рассказал Ушаков.

В рамках государственного визита предусмотрена и презентация президентам России и Казахстана проекта закладки капсулы на месте строительства образовательного центра "Сириус" в Астане.

"Следующий пункт - это церемония подписания и обмен подписанными документами. Всего подготовлено к подписанию 16 документов", - сказал Ушаков.

Президенты России и Казахстана подпишут совместное заявление "О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана". "В заявлении обозначена приоритетная задача последовательного укрепления всего комплекса нашего двустороннего сотрудничества. Первая основа - это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. Вторая - общие усилия по развитию евразийской интеграции, формирование в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога", - рассказал представитель Кремля.

Третья основа - общие границы, как пространство добрососедства и сотрудничества, четвертая - экономическое партнерство. "Пятая - языковое и культурное многообразие, как общее достояние традиционных ценностей и традиционная близость. Шестая основа - это молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в сфере спорта. И седьмая - совместный взгляд в будущее. Такой необычный, но весьма значимый и полезный документ", - сказал Ушаков.

Среди подписанных документов, которыми стороны обменяются, добавил он, документы, охватывающие различные сферы сотрудничества - от энергетики, финансов до здравоохранения и туризма.

"После церемонии подписания президенты сделают заявление для прессы", - сообщил помощник президента.

Программой предусмотрена еще одна совместная церемония, в рамках которой президенты на аллее Вечной дружбы России и Казахстана посадят дерево. "Эта аллея находится в самом центре города, является символом крепких исторических и культурных связей между двумя странами, и предполагается, что лидеры посадят саженец дуба", - сказал Ушаков, сообщив, что затем состоится государственный прием от имени президента Казахстана, который станет завершающим пунктом и государственного визита.

На следующий день - 29 мая - в Астане состоятся мероприятия саммита ЕАЭС, в которых Путин примет участие.