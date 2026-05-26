В Москве обратили внимание на готовность США к наращиванию ядерного потенциала

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Москве обратили внимание на заявления Вашингтона о готовности к наращиванию ядерного потенциала сверх параметров Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и возобновлению ядерных испытаний, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, несомненно, предельно внимательно отфиксировали, что в Вашингтоне заявили о готовности в любой момент, как было сказано, приступить к наращиванию ядерного потенциала сверх потолков по ДСНВ и к возобновлению ядерных испытаний вразрез с положениями ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - ИФ)", - сказал Рябков на круглом столе "Кризис системы стратегической стабильности и перспективы его преодоления" в рамках Международного форума по безопасности.

Замминистра подчеркнул, что это, "разумеется, не сможет остаться без ответа с нашей стороны".

По его словама, "в целом пока выглядит так, что американские идеи во многом носят декларативный характер".

"Они, похоже, служат целям создания дополнительных предлогов для дальнейшей реализации вышеупомянутой общей стратегии Вашингтона, нацеленной на обретение определяющего превосходства США и их союзников над любым противником, что увенчало бы и без того имеющиеся совокупное преимущество коллективного Запада в военной мощи", - заявил Рябков.

Комментируя заявления Вашингтона о "возможном возобновлении натурно-испытательной деятельности", Рябков отметил, что "такой шаг инициировал бы в данной сфере подобие самоподдерживающейся цепной реакции в виде возвращения ряда стран, обладающих военным ядерным потенциалом, причем не только участников ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ИФ), к полноформатным взрывным испытаниям ядерного оружия".