Поиск

В Москве обратили внимание на готовность США к наращиванию ядерного потенциала

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Москве обратили внимание на заявления Вашингтона о готовности к наращиванию ядерного потенциала сверх параметров Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и возобновлению ядерных испытаний, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, несомненно, предельно внимательно отфиксировали, что в Вашингтоне заявили о готовности в любой момент, как было сказано, приступить к наращиванию ядерного потенциала сверх потолков по ДСНВ и к возобновлению ядерных испытаний вразрез с положениями ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - ИФ)", - сказал Рябков на круглом столе "Кризис системы стратегической стабильности и перспективы его преодоления" в рамках Международного форума по безопасности.

Замминистра подчеркнул, что это, "разумеется, не сможет остаться без ответа с нашей стороны".

По его словама, "в целом пока выглядит так, что американские идеи во многом носят декларативный характер".

"Они, похоже, служат целям создания дополнительных предлогов для дальнейшей реализации вышеупомянутой общей стратегии Вашингтона, нацеленной на обретение определяющего превосходства США и их союзников над любым противником, что увенчало бы и без того имеющиеся совокупное преимущество коллективного Запада в военной мощи", - заявил Рябков.

Комментируя заявления Вашингтона о "возможном возобновлении натурно-испытательной деятельности", Рябков отметил, что "такой шаг инициировал бы в данной сфере подобие самоподдерживающейся цепной реакции в виде возвращения ряда стран, обладающих военным ядерным потенциалом, причем не только участников ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ИФ), к полноформатным взрывным испытаниям ядерного оружия".

МИД РФ Сергей Рябков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

 В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

Падение котировок ЮГК на "Мосбирже" превысило 10%

В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

 В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

 Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

Принят закон об освобождении отчетности личных фондов от обязательного аудита с 2025 г.

Володин считает, что Чубайсу въезд назад в Россию "заказан"

ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства

 ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2337 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов