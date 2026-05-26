Шойгу заявил о готовности активизировать взаимодействие с Республикой Конго

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия готова активизировать взаимодействие по линии силовых ведомств с Республикой Конго (РК), а также обмениваться опытом противодействия иностранному вмешательству, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Подтверждаем готовность к активизации взаимодействия по линии советов безопасности, правоохранительных органов, специальных служб, в том числе для обмена опытом противодействия иностранному вмешательству", - сказал Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности РК Жан-Домиником Окембой.

Шойгу подчеркнул, что в России считают РК одним из наиболее близких партнеров на Африканском континенте и дорожат дружественными отношениями между народами двух стран.

Шойгу напомнил, что сейчас идет подготовка к третьему саммиту Россия - Африка, который состоится в Москве 28-29 октября. Секретарь Совбеза РФ выразил уверенность, что эта встреча станет важным событием мировой политики.

"Надеемся, что президент (Республики Конго Дени) Сассу-Нгессо сможет принять личное участие в этом мероприятии", - добавил он.

Шойгу и Окемба подписали меморандум о взаимопонимании.