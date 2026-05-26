Поиск

Шойгу заявил о готовности активизировать взаимодействие с Республикой Конго

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия готова активизировать взаимодействие по линии силовых ведомств с Республикой Конго (РК), а также обмениваться опытом противодействия иностранному вмешательству, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Подтверждаем готовность к активизации взаимодействия по линии советов безопасности, правоохранительных органов, специальных служб, в том числе для обмена опытом противодействия иностранному вмешательству", - сказал Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности РК Жан-Домиником Окембой.

Шойгу подчеркнул, что в России считают РК одним из наиболее близких партнеров на Африканском континенте и дорожат дружественными отношениями между народами двух стран.

Шойгу напомнил, что сейчас идет подготовка к третьему саммиту Россия - Африка, который состоится в Москве 28-29 октября. Секретарь Совбеза РФ выразил уверенность, что эта встреча станет важным событием мировой политики.

"Надеемся, что президент (Республики Конго Дени) Сассу-Нгессо сможет принять личное участие в этом мероприятии", - добавил он.

Шойгу и Окемба подписали меморандум о взаимопонимании.

Сергей Шойгу Конго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

 В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

Падение котировок ЮГК на "Мосбирже" превысило 10%

В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

 В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

 Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

Принят закон об освобождении отчетности личных фондов от обязательного аудита с 2025 г.

Володин считает, что Чубайсу въезд назад в Россию "заказан"

ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства

 ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2337 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов