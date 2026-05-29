Финансовые разведки Казахстана и России усиливают взаимодействие

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщила пресс-служба казахстанского Агентства по финмониторингу.

В рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан между казахстанским агентством и российской Федеральной службой по финансовому мониторингу подписано соответствующее соглашение.

"Документ предусматривает развитие механизмов взаимодействия между финансовыми разведками двух стран", - отмечается в распространенном в пятницу сообщении. Реализация достигнутых договоренностей позволит повысить эффективность обмена информацией, а также усилить меры по выявлению и пресечению финансовых преступлений.

