Россельхознадзор с 30 мая запретит ввоз овощей и фруктов 10 компаний из Узбекистана

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 30 мая временно запретит ввоз овощей и фруктов от 10 экспортеров Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений, сообщает служба.

Решение принято в целях обеспечения фитосанитарного благополучия российской территории, а также в связи с участившимися случаями несоответствий при поставках подкарантинных товаров из Узбекистана в Россию.

"Только с начала 2026 года выявлено 132 обнаружения карантинных для стран-членов Евразийского экономического союза объектов", - говорится в сообщении.

"Систематическое нарушение российских и международных фитосанитарных требований подтверждает недостаточную эффективность узбекистанской системы по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию плодоовощной продукции", - подчеркивает Россельхознадзор.

Ограничения введены в отношении компаний Exporia Trade, Glow Fruit, Sardobaagroeksport, Buxoro Meva Sabzovotchilik Exporti, Gani Bobo Bogi, BMB Global Savdo, New Agroquva, Amir Grens, Zamora, Mirfayz-Parfyum Invest.